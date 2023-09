Mehr Komfort und Sichtbarkeit - Polizei bekommt neue Jacken

Sondersitzung des Innenausschusses zu Missbrauchsfall

Der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich am kommenden Freitag (15. September) in einer Sondersitzung mit dem Entführungs- und Missbrauchsfall einer Zehnjährigen in Edenkoben. Das beschloss das Gremium am Mittwoch in Mainz einstimmig in seiner regulären Sitzung. Beginn der Sondersitzung ist 10.00 Uhr. Der Rechtsausschuss befasst sich am Dienstag nächster Woche (21. September) in einer regulären Sitzung mit dem Thema.