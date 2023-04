Mann soll 50 Geldautomaten geknackt haben: Festnahme

Neumünster: Polizei beendet Raubüberfallserie: 53-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat eine Raubserie in Neumünster nach eigenen Angaben aufgeklärt und den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 53 Jahre alte Neumünsteraner sei am Dienstagabend in seiner Wohnung in Neumünster-Einfeld dingfest gemacht worden und sitze nun in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Kiel und die Polizeidirektion Neumünster am Mittwoch mit.