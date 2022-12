Feuer: Drei Waldbrände im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Im Landkreis Ostprignitz Ruppin hat es nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen drei Waldbrände sowie weitere Feuer gegeben. Zunächst sei am Freitag in einem Waldgebiet an der Klinik in Lindow (Mark) ein Brand ausgebrochen, der sich auf einer Fläche von drei Hektar ausgebreitet habe. Die umliegenden Feuerwehren hätten das Feuer mit 120 Einsatzkräften schnell löschen können. Zu einem Brand auf einer kleinen Fläche sei es am Freitag auch in einem Wald an der Ortsverbindungsstraße zwischen Wusterhausen/Dosse und Bantikow gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit 45 Einsatzkräften rasch löschen.