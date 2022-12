Mehr als ein Dach überm Kopf: Neue Wohnformen im Alter

Justizminister: Poseck: Arbeit in Häuser des Jugendrechts wirkt

Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) sieht in den landesweit sieben Häusern des Jugendrechts ein Erfolgsrezept. Diese seien ein «zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur», sagte er in Frankfurt. Dort wurde am Montag eine Studie vorgestellt, wonach Jugendliche und Heranwachsende, die zwischen 2016 und 2019 in einer Einrichtung im Stadtteil Höchst betreut wurden, weniger oft rückfällig wurden als solche in anderen Stadtteilen, für die in diesem Zeitraum kein Haus des Jugendrechts zuständig war.