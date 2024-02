Spezialkräfte nehmen Mann fest - Polizei: Angehörige bedroht

Mann soll Ex-Partnerin als Geisel genommen haben: Haftbefehl

Ein bewaffneter Mann, der nach den Notrufen einer Familie in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) festgenommen wurde, sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der 27-Jährige am Donnerstag seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht und sie zeitweise damit am Verlassen der Wohnung gehindert haben soll. Die Staatsanwaltschaft stufe das als Geiselnahme ein, teilte die Polizei am Freitag mit.