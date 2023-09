Toter im Dammsee in der Nordwestuckermark gefunden

Aus dem Dammsee in der Gemeinde Nordwestuckermark (Landkreis Uckermark) ist der leblose Körper eines Mannes geborgen worden. Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagnachmittag an einer wilden Badestelle einen im Wasser treibenden Menschen, wie die Brandenburger Polizei am Freitag mitteilte. Demnach brachte die Feuerwehr den Körper an Land. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Tote soll etwa 60 Jahre alt sein. Die Identifizierung des Mannes und die Aufklärung der Todesumstände übernimmt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. Der See befindet sich an der Landesgrenze zwischen den beiden Bundesländern.