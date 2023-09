69-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand in Saarbrücken

Akku-Ladegerät löst Wohnungsbrand in Senftenberg aus

Ein Akku-Ladegerät hat in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) einen Wohnungsbrand ausgelöst. Wie die Brandenburger Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Zeugen am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Güterbahnhofstraße eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Feuerwehrleute brachten daraufhin zunächst sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit.