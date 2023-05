Mann auf Bahnübergang von Zug überfahren

Bus rutscht in Graben: Drei Kinder leicht verletzt

Drei Kinder sind bei einem Busunfall auf einer Landstraße in der Nähe von Asbach im Landkreis Neuwied leicht verletzt worden. Der mit 40 Schulkindern besetzte Bus sei am Freitagmittag in einer Kurve in den Graben gerutscht, teilte die Feuerwehr mit. Feuerwehr und Rettungskräfte befreiten die Menschen demnach aus dem Bus. Die drei Verletzten seien zur Kontrolle in Krankenhäuser gekommen. Alle weiteren Kinder und der Busfahrer blieben laut Feuerwehr unverletzt. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.