Kampf mit Bordstein: Polizei rettet verlassenes Entenküken

Im Kampf mit einem Bordstein ist ein verlassenes Entenküken in Linz am Rhein im Kreis Neuwied von vorbeifahrenden Polizisten erspäht und gerettet worden. Es hatte am Sonntag laut Polizei vergeblich versucht, den Randstein der Bundesstraße 42 zu überwinden. Im Streifenwagen beförderte eine Polizistin das Entchen zur Dienststelle und setzte es dort in einen mit Papier ausgelegten Karton samt Wasserschale zum Trinken. Später nahm die Wildvogel-Pflegestation Kirchwald in der Osteifel das verlassene Tierkind in Obhut.

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». © David Inderlied/dpa/Illustration

«Wir sind alle sehr tierlieb. Viele Kollegen verfügen auch selbst über Tiere», sagte ein Polizist am Dienstag. «Deswegen war es für uns ein besonderes Anliegen, dem Küken die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen.»

