Neunkirchen: Mehrere Zeugenhinweise bei Polizei zu gefundener toter Frau

Im Fall einer in Neunkirchen im Saarland gefundenen toten Frau haben sich mehrere Zeugen bei der Polizei gemeldet. Den Hinweisen werde nun nachgegangen, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarland am Montag. Die 69-Jährige aus Schiffweiler war am vergangenen Dienstag bei der Polizei Neunkirchen als vermisst gemeldet worden, am Donnerstag wurde ihre Leiche in einem schwer zugänglichen Waldstück in der Nähe der Kläranlage Sinnerthal gefunden. Die eingerichtete Mordkommission ermittelt wegen eines Sexualdelikts. Die Todesursache war in der Obduktion nicht eindeutig festgestellt worden.

