Svensson: «Weiterarbeiten wie die ganze Zeit»

Wer stoppt Mainz? Die Rheinhessen haben einen Trainer, der sich nicht von der Euphorie anstecken lässt, und können in Wolfsburg einen großen Schritt Richtung Europa machen.

Auch die Serie von zehn ungeschlagenen Spielen und der jüngste Coup gegen den FC Bayern München haben Bo Svenssons stoischen Pragmatismus nicht ansatzweise verändert. Auf die Frage, wie er einem möglichen Spannungsabfall in seiner Mannschaft begegne, antwortete der Däne am Freitag achselzuckend: «Wenn es unser Geheimnis ist, dass wir so weiterarbeiten wie die ganze Zeit, dann ist es halt das Geheimnis.»

Die Herangehensweise vor der nächsten Bundesliga-Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg sei die gleiche, betonte Svensson. Dabei kann der Tabellensiebte mit einem Sieg den Mitbewerber um einen Europacup-Platz auf fünf Punkte distanzieren. «Wir wollen am Ende in der Tabelle so hoch stehen wie möglich. Wir wollen vor Wolfsburg bleiben. Dementsprechend geht’s um viel», erklärte Svensson kurz und bündig.

Dass einige seiner Spieler bereits offen vom internationalen Geschäft sprechen, ist für den 43-Jährigen kein Problem. «Ich habe es gar nicht mitbekommen», sagte Svensson und lachte. «Es ist vollkommen in Ordnung, aber es verpflichtet natürlich. Du musst es mit Taten erfüllen.»

Für die Mainzer stehen nach dem 3:1 gegen den deutschen Rekordmeister aus München im Saisonendspurt «fünf sehr, sehr geile Spiele auf dem Papier» (Svensson). Nach der Herausforderung in Wolfsburg warten noch Schalke 04, Eintracht Frankfurt, der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund - alles Gegner, für die es noch um sehr viel geht.

Mainz hat in der Rückrunde inzwischen mehr Punkte geholt (25) als der FC Bayern (23). Gegen Wolfsburg sahen die Nullfünfer zuletzt allerdings schlecht aus: In der Hinrunde gab es ein 0:3 und vor einem Jahr auswärts gar ein 0:5 - die höchste Niederlage unter Svensson. Trotz der jüngsten Erfolgsserie und der Begeisterung im Umfeld hat der Chefcoach sein Ziel klar im Blick: «Die nächste Stufe ist: besser zu spielen, konstanter zu spielen.»