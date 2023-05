Auto fährt in Baustellenabsicherung: Fahrer schwer verletzt

Startschuss für Biotechnologie-Campus in Mainz

Mit dem Spatenstich für das erste Laborgebäude geht das Projekt eines Biotechnologie-Campus in Mainz in die Umsetzung. Auf dem Areal in der Nähe der Johannes Gutenberg-Universität und der Hochschule Mainz soll bis 2025 ein Bau namens «Lab 1» entstehen mit rund 3000 Quadratmetern Fläche. Ein erster Mieter, der schon feststeht, ist das norwegische Medizinprodukte-Unternehmen Lifecare, wie die Projektentwickler am Mittwoch in Mainz mitteilten. Mit weiteren Interessenten sei man in abschließenden Gesprächen.