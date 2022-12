Stadtrat beschließt Neubau der Hochstraße Süd

Pendler: 1,3 Millionen Rheinland-Pfälzer pendeln zu ihrem Arbeitsort

Knapp 1,3 Millionen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer wohnen nicht an ihrem Arbeitsort und müssen daher pendeln. Rund 815.700 Menschen arbeiten dagegen in den Gemeinden und Städten, in denen sie auch leben. Das geht aus dem Pendleratlas hervor, den das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag veröffentlicht hat.