Räuber nach Juwelier-Überfall flüchtig: Suche nach Aufnahmen

Nach einem Überfall auf einen Juwelier in der Innenstadt von Hannover sind die Räuber weiterhin auf der Flucht. Am Dienstag hatten zwei unbekannte Männer mit einem Hammer die Vitrinen eines Juweliers geplündert und dabei einen Angestellten angeschossen, teilte die Polizei mit. Der 39 Jahre alte Mitarbeiter befinde sich weiterhin in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Was genau geklaut worden ist und wie hoch der Wert des Diebesguts ist, sei zunächst Teil der Ermittlungen.