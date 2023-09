Schweitzer: Gibt nicht die eine Strategie gegen Einsamkeit

CDU-Fraktion will Gesetz für Mitwirkung von Senioren

Ein vom Land für alle Schüler finanziertes 49-Euro-Ticket, 200 zusätzliche Medizinstudienplätze und ein Seniorenteilhabe und -mitwirkungsgesetz: Das sind drei von sechs Initiativen, die die größte Oppositionsfraktion CDU in dieser Woche in den Landtag einbringen will. Die anderen drei Initiativen befassen sich mit der Situation der Kitas, mehr Investitionen für die Feuerwehren und mit dem Klimaschutzbericht, wie der neue Fraktionsvorsitzende Gordon Schnieder am Montag in Mainz ankündigte. Der Landtag kommt in dieser Woche an drei Tagen zusammen, von Mittwoch bis Freitag.