Kreditrahmen für Mainzer Unimedizin ausgeweitet

Robra: Bereit für höhere Förderung für Theater und Orchester

Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU) ist bereit, die Theater und Orchester in Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren stärker zu unterstützen als bislang. «Ich strebe an, dass wir nochmal die Grundfinanzierung erhöhen», sagte Robra am Montag in Magdeburg mit Blick auf die Verhandlungen zu den Theater- und Orchesterverträgen für die Jahre 2024 bis 2028. Zudem wolle das Land die deutlichen Steigerungen der Personalkosten zum Teil mittragen. Und auch die jährliche Steigerung der Zahlungen des Landes für die Theater und Orchester solle künftig etwas höher ausfallen als bislang, in der Hoffnung, dass die kommunalen Träger der Häuser dabei mitgehen, so Robra. Ihm gehe es darum, «einen Rahmen zu schaffen, in dem sich die Kunst entfalten kann».