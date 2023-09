Emotionale Debatte über Kommunalfinanzen im Landtag

Die Handlungsspielräume der öffentlichen Kassen sind durch viele Pflichtaufgaben begrenzt. Das Aufstellen von ausgeglichenen Haushalten wird für die Kommunen dadurch schwieriger.

In einer emotionalen Debatte mit vielen Zwischenrufen haben Regierung und Opposition über die finanzielle Ausstattung der Kommunen in Rheinland-Pfalz gestritten. Die Fraktionen von CDU, AfD und Freien Wählern machten sich am Donnerstag im Landtag in Mainz für eine Neuorientierung des kommunalen Finanzausgleichs stark. Die Opposition warf der Ampel-Regierung vor, Städte, Gemeinden und Kreise finanziell nicht ausreichend zu unterstützen. Innenminister Michael Ebling (SPD) wies diese Vorwürfe strikt zurück.

Der kommunale Finanzausgleich sei in diesem Jahr gewachsen. Durch die Übernahme der Altschulden würden die Kommunen im Land zusätzlich unterstützt, betonte der Innenminister. Der neue Finanzausgleich wirke, die Finanzausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise werde durch diese Maßnahmen nicht schlechter, sondern besser. Den ins Parlament eingebrachten Gesetzentwurf der Christdemokraten bezeichnete Ebling als finanzpolitischen Blindflug.

Die Lage unter den über 2400 Gemeinden in Rheinland-Pfalz sei jedoch sehr unterschiedlich, erklärte der Innenminister. Deshalb werde defizitären Kommunen unter bestimmten Bedingungen auch mehr Zeit für den Ausgleich des Haushalts gegeben. In solchen Fällen soll eine mehrjährige Betrachtung durch die Kommunalaufsicht in Erwägung gezogen werden können.

CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder hatte in der aufgeheizten Debatte mit Blick auf die angespannte Haushaltslage etlicher Städte, Gemeinden und Kreise von einer Bankrotterklärung der Ampel-Koalition gesprochen. Das Land lasse die Kommunen im Stich, damit werde der Zusammenhalt vor Ort gefährdet. Nach dem Gesetzentwurf der Christdemokraten sollte die kommunale Selbstverwaltung durch die Herstellung einer ausreichenden finanziellen Grundlage gesichert werden.

Auch die AfD-Fraktion kritisierte, dass die Kommunen im Land unterfinanziert seien. Der kommunale Finanzausgleich müsse reformiert werden, sagte der Fraktionsvorsitzende Michael Frisch. Ähnlich äußerten sich die Freien Wähler. Fraktionschef Joachim Streit sprach von einem dringenden Handlungsbedarf. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen sei wichtig, damit sich nicht noch mehr Ehrenamtliche aus der Kommunalpolitik zurückziehen.

Der Geschäftsführende Direktor des Landkreistages, Andreas Göbel, hatte vor wenigen Tagen gesagt, dass viele Kreise ihre Haushalte nur «mit Ach und Krach» erstellen konnten. «Es ist für die Aufgaben, die zu erfüllen sind, insgesamt einfach zu wenig Geld im System.» Als Beleg für die klammen Kassen der Landkreise führte er die gestiegenen Kosten für den ÖPNV, die Kitas, die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen sowie die Tarifsteigerungen in den Kommunen an. In diesen Bereichen kämen auf die Kreise Mehrbelastungen in erheblicher Größenordnung zu.