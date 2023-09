So viele Müllsammler am Flussaktionstag wie noch nie

Am Ufer des Rheins und 25 weiteren Flüssen in Deutschland haben nach Angaben der Organisatoren am Samstag mehr als 50.000 Menschen Müll eingesammelt. Das sei die höchste Beteiligung an dem jährlichen Aktionstag «RhineCleanUp» in der Geschichte der 2018 gegründeten Organisation, sagte Initiator Joachim Umbach am Sonntag. Im Vorjahr seien es bei schlechtem Wetter 35.000 und 2021 etwa 42.000 Teilnehmer gewesen. In immer mehr Bundesländer beteiligten sich Freiwillige an dem Flussaktionstag, der am Rhein seien Ursprung habe.