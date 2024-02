Frau stirbt bei Verkehrsunfall bei Rinzenberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall prallen zwei Autos aufeinander. Eine Frau stirbt.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Rinzenberg (Landkreis Birkenfeld) ist eine Frau gestorben. Zwei weitere Menschen verletzten sich bei dem Unfall am Freitagnachmittag schwer, schwebten aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos prallten auf der Bundesstraße 269 zwischen Ellenberg und Rinzenberg frontal zusammen. Eine Beifahrerin verletzte sich dabei so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Straße musste für mehrere Stunden bis in den Abend gesperrt werden. Neben Feuerwehr und Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.