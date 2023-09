Noch keine Entwarnung nach Bombendrohung an Schule

Mögliche Drohung: Polizei erhöht Sicherheit für Schule

Aus Sorge vor einer möglichen Amoktat hat die Polizei in Vechta Sicherheitsmaßnahmen für eine Oberschule ergriffen. Aufgrund von Graffiti, die Unbekannte am vergangenen Wochenende an das Schulgebäude und an eine angrenzende Sporthalle gesprüht hatten, sei in Abstimmung mit der Schule ein Sicherheitskonzept erstellt worden, sagte am Dienstag ein Sprecher der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. «Die Schule wird tagsüber verschlossen, damit keine Externen hineinkönnen», sagte der Sprecher. Der Inhalt der Graffiti könnte so verstanden werden, dass damit eine Amoktat angedroht werden solle.