Gewalttod in Schrebergarten: Angeklagter soll in Haft

Ludwigshafen: Fahrkartenkontrolleur angegriffen und verletzt

Ein Fahrkartenkontrolleur ist in Ludwigshafen von zwei Männern angegriffen und schwer verletzt worden. Die 26 und 30 Jahre alten Männer hatten in einer Straßenbahn keine Fahrscheine vorzeigen können und sich zudem geweigert, ihre Personalien herauszugeben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am nächsten Halt versuchten die Männer demnach zu flüchten. Als Kontrolleure sie daran am Donnerstagabend hindern wollte, sollen die beiden Männer auf einen 60-Jährigen eingeschlagen, ihn zu Boden gestoßen und ihn mit einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben. Der 60-Jährige sei in eine Klinik gebracht worden.