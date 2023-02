Grundsteuer: Rücklauf höher als im Bundesschnitt

Finanzen: Rheinland-Pfalz hält an Frist für Grundsteuererklärung fest

Anders als Bayern hält Rheinland-Pfalz an der Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung fest, die an diesem Dienstag ausläuft. Allerdings sei im Einzelfall eine Verlängerung möglich, teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Mainz mit. In Rheinland-Pfalz seien bis Dienstag bereits drei Viertel der Grundsteuererklärungen eingegangen. «Wir rechnen damit, dass der Erklärungseingang heute und in den kommenden Tagen kontinuierlich weiter zunimmt.»