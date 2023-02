Home

Landau: Mann verletzt sich bei Sturz von Kletterwand

Bei einem Sturz von einer Kletterwand hat sich ein 44-jähriger Mann in Landau verletzt. Er wurde am Sonntag mit einem Rettunghubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann sei beim Abseilen aus etwa drei bis vier Metern Höhe in einer Kletterhalle auf den Boden gestürzt. Zum Ausmaß der Verletzungen wurden noch keine Angaben gemacht. Laut seines Kletterpartners, der den Mann mit einem Seil sicherte, hatte ein halbautomatisches Sicherungsgerät nicht mehr funktioniert. Dadurch sei das Seil durch seine Hände gerutscht. Das Sicherungsgerät wird derzeit auf einen möglichen Defekt oder Anwendungsfehler hin geprüft.

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

© dpa