Richtlinie für Solarpanele in Kürze

Landesregierung: Mehr Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden

Hessen will mehr Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden ermöglichen. Deshalb sei eine Richtlinie für Denkmalbehörden erlassen worden, dass Solaranlagen auf oder an denkmalgeschützten Gebäuden in der Regel zu genehmigen seien, teilte die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Angela Dorn (Grüne), am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden mit.