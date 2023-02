Mutmaßlicher Messerstecher in Luxemburg verhaftet

Landgericht Lüneburg: 22-Jähriger gesteht Manipulation an Bremsschläuchen

Mit einem Geständnis des Angeklagten hat der Prozess um die Zerstörung von Bremsschläuchen an einem Auto vor der Jugendkammer des Landgerichts in Lüneburg begonnen. «Ich wollte Sie nicht verletzen, es tut mir leid», sagte der 22-Jährige am Mittwoch. Er habe sich zu der Tat hinreißen lassen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm gemeinsam mit seiner damaligen Freundin versuchten Mord an einem Abend im Juli 2021 an dem Ex-Stiefvater der 20-Jährigen vor (Az. 50 KLs 2/22).