Festnahme und Verletzte bei Massenschlägerei

Feuerwehreinsatz: Brand in Wohnhaus in Koblenz: Zwei Menschen behandelt

In einem Wohnhaus in Koblenz ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das Nachbarhaus über, wie die Feuerwehr am Sonntag über den Einsatz berichtete. In beiden Gebäuden sei der Dachstuhl ausgebrannt, die Häuser seien nicht bewohnbar. Ein Bewohner sei mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Ordnungsamt brachte neun weitere Bewohner vorübergehend unter. Die Feuerwehr war mit 70 Feuerwehrleuten im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.