Einbrecher verstecken sich unter Autos in Hinterhof

Unfall: Autofahrerin stößt mit Saarbahn zusammen

Eine Autofahrerin ist in Saarbrücken mit der Saarbahn zusammengestoßen und in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Die 52 Jahre alte Frau war am Samstag bei dem Versuch, zwischen zwei Haltestellen verbotswidrig auf den Bahntrassen zu wenden, seitlich mit der Bahn kollidiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die eingeklemmte Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge schwebt sie nicht in Lebensgefahr. In der Bahn selbst fiel eine 44-jährige Frau durch die Gefahrenbremsung hin und verletzte sich leicht. Der Fahrer der Saarbahn blieb unverletzt. Die Polizei geht an dem Zug von einem hohen Sachschaden aus. An dem Auto entstand durch den Zusammenstoß Totalschaden.