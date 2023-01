Dreyer und Ebling gedenken ermordeter Polizisten

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Michael Ebling haben der Ermordung der Polizeianwärterin und des Polizisten vor einem Jahr im Kreis Kusel gedacht. «Der Mord bleibt in seiner Brutalität und Sinnlosigkeit unbegreiflich», heißt es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker vom Freitag in Mainz. Die 24-Jährige und der 29-Jährige «haben sich unser aller Sicherheit zur Aufgabe gemacht und wurden in Ausübung ihres Dienstes kaltblütig aus dem Leben gerissen», sagte Dreyer. «Für die Landesregierung und alle Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen wird der 31. Januar immer auch ein Tag der Trauer und des Gedenkens an zwei besondere junge Menschen sein.»

Innenminister Ebling nimmt ein Jahr nach dem Verbrechen an einer zentralen polizeiinternen und nicht-öffentlichen Gedenkfeier an der Hochschule der Polizei teil. «Die beiden fehlen jeden Tag. Sie fehlen vor allem ihren Familien und allen, die ihnen nahestanden. Und sie werden auch als Kollegin und als Kollege schmerzlich vermisst», sagte Ebling. «Der brutale und unvorhersehbare Mord in jener Nacht macht uns noch immer fassungslos und wird in der rheinland-pfälzischen Polizeifamilie nicht in Vergessenheit geraten. Sie bleiben für immer «Zwei von uns».»

