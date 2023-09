Kollision mit Vogel: Hubschrauber landet auf Feldweg

Autofahrer übersieht Radler: 54-Jähriger tot

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer ist im Saarland nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ersten Ermittlungen zufolge ein 23-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag den Radler in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) an einer Kreuzung übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Durch den Zusammenstoß wurde der 54-Jährige zu Boden geschleudert. Er kam schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus und starb dort am Dienstagmorgen. Die Staatsanwaltschaft gab ein Gutachten zum Unfallhergang in Auftrag.