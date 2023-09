Hornbach schraubt Erwartungen an Geschäftsjahr runter

1600 Menschen demonstrieren in Mainz für mehr Klimaschutz

Auch in Rheinland-Pfalz haben sich am Freitag in mehr als zehn Städten Klimaaktivisten am globalen Klimastreik beteiligt. Etwa 1600 Menschen folgten nach Polizeiangaben allein in der Landeshauptstadt Mainz dem Aufruf der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF). In Bad Kreuznach seien etwa 150 Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.