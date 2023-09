Rheinland-pfälzische Wirtschaftsleistung stark gesunken

Stark-Watzinger sieht Biontech als Vorbild

Der Erfolg des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech zeigt für Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger vorbildlich, wie Forschung in konkrete Produkte münden kann. Langjährige Grundlagenforschung, die auch staatlich finanziert werde, sowie privates Kapital und Unternehmergeist seien dafür nötig, sagte die FDP-Politikerin am Donnerstag bei einem Besuch in einem Forschungszentrum von Biontech in Mainz. «Dieser Geist, der hier zusammengekommen ist, das ist schon wunderbar. Das brauchen wir auch in unserem Land und wir brauchen es noch mehr.»