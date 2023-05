Rheinland-Pfalz-Tag mit Max Mutzke, ClockClock und Juli

Mit Stars wie Max Mutzke, ClockClock und Juli will der Rheinland-Pfalz-Tag in Bad Ems auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher anziehen. Zudem seien Konzerte der Popsängerin Leony und des Musikkollektivs Glockenbach geplant, teilten die Privatradiosender RPR1 und bigFM sowie die Staatskanzlei am Mittwoch mit. «Ich bin stolz darauf, dass der Rheinland-Pfalz-Tag weiterhin ein kostenfreies und vielfältiges Informations- und Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie bietet», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bei der Vorstellung des Programms.

Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, aufgenommen während eines Interviews mit der Deutschen-Presse-Agentur. © Boris Roessler/dpa/Archivbild

Im Musikprogramm des dreitägigen Landesfests (16. bis 18. Juni) stehen außerdem die SWR Big Band sowie Auftritte unter 80er Jahre-Motto. Rockland Radio veranstaltet ein Tribute-Festival mit Musik von Queen, AC/DC und Weiteren. Themen des Rheinland-Pfalz-Tages sind ehrenamtliches Engagement, Tourismus und Gesundheit. Eine «Karrieremeile» solle jüngeren Besuchern helfen, den richtigen Job zu finden, hieß es. Das Landesfest findet nach 2005 zum zweiten Mal in Bad Ems statt. Der Eintritt zum 37. Rheinland-Pfalz-Tag ist kostenlos. Je nach Wetterlage rechnen die Veranstalter laut Mitteilung mit bis zu 150 000 Gästen. In der Landeshauptstadt Mainz hatten im vergangenen Jahr rund 300 000 Besucherinnen und Besucher an den Feierlichkeiten teilgenommen. Das Landesfest wird seit 1984 jedes Jahr in einer anderen Stadt oder Gemeinde gefeiert. 2020 und 2021 fiel der Rheinland-Pfalz-Tag wegen der Corona-Pandemie aus. Nach den Feierlichkeiten in Bad Ems 2023 wird der Rheinland-Pfalz-Tag künftig in einem zweijährigen Rhythmus ausgetragen. Das nächste Landesfest wird 2025 in Landau gefeiert.

