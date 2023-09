Deutschlands kleineste Gemeinde hat neun Einwohner

Ministerin: Warnreflektoren verhindern keine Wildunfälle

Spezielle Warnreflektoren an Leitpfosten verhindern laut Verkehrs- und Landwirtschaftsministerium keine Wildunfälle an Straßen. In Rheinland-Pfalz seien bereits in der Vergangenheit blaue Wildwarnreflektoren an mehreren Straßenabschnitten getestet worden, antwortete Ministerin Daniela Schmitt (FDP) auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion in Mainz. Im Ergebnis habe sich dadurch keine Reduzierungen der Wildunfälle feststellen lassen.