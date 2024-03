Beliebtes Mandelblütenfest wieder an zwei Wochenenden

Rosarote Frühlingsstimmung in der Pfalz: Das Mandelblütenfest lädt erneut zum Flanieren und Genießen ein. An einer im vergangenen Jahr eingeführten Aufteilung halten die Veranstalter fest.

Das überregional beliebte Gimmeldinger Mandelblütenfest findet in diesem Jahr vom 8. bis 10. März und vom 15. bis 17. März statt. Das teilte die pfälzische Kommune Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag mit. Damit präsentiert sich die Veranstaltung wie erstmals 2023 erneut an zwei aufeinander folgenden Wochenenden. Ziel ist unter anderem, den zu erwartenden Besucheransturm zu entzerren.

Die Blütenpracht zieht jährlich Tausende Gäste aus ganz Rheinland-Pfalz und angrenzenden Bundesländern an. Einen festen Termin gibt es nicht, das Datum orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort. Besucher können sich an vielen Ausschankstellen stärken. Der Weinort Gimmeldingen gehört zur Kommune Neustadt an der Weinstraße.