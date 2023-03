Haushalt verabschiedet: Jetzt Hoffnung auf Genehmigung

Haushalt: Senat stockt Risikovorsorge um 400 Millionen Euro auf

Hamburg ist mit geringerer Schuldenlast als erwartet aus der Corona-Krise hervorgegangen und will die Effekte zur Absicherung künftiger Haushaltsrisiken nutzen. Bei der Senatssitzung am Dienstag sei deshalb in Ergänzung zum Haushaltsplanentwurf 2023/2024 beschlossen worden, die Risikovorsorge in der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2023 bis 2026 um im Saldo knapp 400 Millionen Euro zu erhöhen, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Auch das Sondervermögen für den Schnellbahnausbau solle aufgestockt und das Förderprogramm zur Ansiedlung von innovativen IT-Finanzdienstleistern fortgeführt werden.