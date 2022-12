Salzlandkreis: Wieder fährt Bahn gegen Gegenstände auf Gleis

In Sachsen-Anhalt haben Unbekannte wiederholt Gegenstände auf Bahngleise gelegt. Nachdem am Dienstag bei einer solchen Tat an einem Bahnübergang in Bernburg ein Zug gegen ein Hindernis gefahren war, gab es am Mittwoch nahe Aschersleben einen ähnlichen Vorfall. Wie die Bundespolizei am Donnerstag in Magdeburg mitteilte, zerstörten Unbekannte auf der Bahnstrecke Aschersleben-Halle zwischen Mehringen und Freckleben und am Bahnübergang Mehringen mehrere Verteilerkästen und legten sie am Mittwoch samt Kabel auf die Gleise.