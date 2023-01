Dresden: Mann womöglich mit Waffe am Fenster: SEK-Einsatz

Großeinsatz in Dresden: Ein Mann hantiert am Fenster einer Wohnung mit einem Gegenstand herum, der wie eine Waffe aussieht. Die Polizei rückt mit Spezialkräften an. Stunden später bricht ein Feuer in der Wohnung aus. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.