Mehr als 1000 Menschen demonstrieren für mehr Klimaschutz

Mehr als 1000 Menschen haben in Mainz und Trier bei sonnigem Winterwetter für mehr Klimaschutz demonstriert. Unter den Demonstranten des 13. globalen Klimastreiks in der Landeshauptstadt waren auch Grüne-Politiker und Gewerkschafter, die die Warnstreiks von Verdi im Nahverkehr unterstützten. «Kostenloser ÖPNV», «Die Erde ist auf der Intensivstation!» und «Act now!» (Handelt jetzt) war auf Plakaten zu lesen. Redner kritisierten die Verkehrspolitik von Bundesminister Volker Wissing (FDP) als zu autofreundlich und wandten sich lautstark gegen den geplanten Ausbau der Autobahn 643 in Mainz.

Der klimapolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Fabian Ehmann, sagte, die Ampel-Regierung in Mainz könne mit der aktuellen Bundesregierung endlich den Rückenwind aus Berlin nutzen und im Land die entscheidenden Weichen stellen, damit die Energiewende «auch Lieferengpässen zum Trotz neuen Schwung aufnehmen kann». In der laufenden Wahlperiode seien bereits schnellere Genehmigungsverfahren, mehr Flächen für die Windenergie, das Landessolargesetz sowie die kommunale Klimaoffensive mit einer hoch qualifizierten Beratung und Direktförderungen in Höhe von 250 Millionen Euro auf den Weg gebracht worden.

Die Polizei sprach in Mainz von rund 1000 Teilnehmern, doppelt so viele waren erwartet worden. In Trier waren es nach Polizeiangaben etwa 400 Demonstranten. Zu Zwischenfällen sei es in beiden Städten nicht gekommen. Zahlen der Veranstalter gab es zunächst nicht.