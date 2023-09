Home

1600 Menschen demonstrieren in Mainz für mehr Klimaschutz

Auch in Rheinland-Pfalz haben sich am Freitag in mehr als zehn Städten Klimaaktivisten am globalen Klimastreik beteiligt. Etwa 1600 Menschen folgten nach Polizeiangaben allein in der Landeshauptstadt Mainz dem Aufruf der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF). In Bad Kreuznach seien etwa 150 Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Mit Demonstrationen an fast 250 Orten in ganz Deutschland will Fridays for Future von der Politik mehr Anstrengung im Kampf gegen die Erderwärmung einfordern. Auch bei Hunderten weiteren Kundgebungen rund um den Globus setzen sich die Teilnehmer für einen zügigeren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas ein. In Deutschland verlangt die Bewegung die Einführung eines von der Bundesregierung versprochenen Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Es ist der inzwischen 13. globale Klimastreik. Die Bewegung wurde vor fünf Jahren von der Schwedin Greta Thunberg ins Rollen gebracht.

