Bericht zu verstorbenem Priester unter Missbrauchsverdacht

Zwei Männer unter ungeklärten Umständen verletzt

In Ludwigshafen sind zwei Männer unter zunächst ungeklärten Umständen verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich. Einsatzkräfte hatten zunächst einen 52 Jahre alten Mann mit schweren Verletzungen im Kopf- und Oberkörperbereich in der Nähe einer Unterführung entdeckt, nachdem ein schreiender Mann gemeldet worden war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da der Verletzte einen Schraubenzieher in der Hand hielt, forderten die Beamten ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, sich auf den Boden zu legen, wo er dann gefesselt wurde. Vor Ort erschien am späten Montagabend zudem der Sohn des Mannes, der sagte, sein Vater sei von einem Unbekannten angegriffen worden. Der Mann kam ins Krankenhaus und schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.