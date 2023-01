Ackermann: Freiheit und Demokratie sind immer bedroht

Bundeswehr: Inspekteur: Marine bereit für Führungsrolle in der Ostsee

Die Deutsche Marine ist in der Ostsee bereit für zusätzliche Aufgaben in der gemeinsamen Verteidigung des Nato-Gebietes. «Die Deutsche Marine ist in dieser Region keine kleine Marine. Die Verantwortung, die daraus erwächst, nehmen wir gern an», sagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, in einer Grundsatzrede zu 100 Tagen in dem Amt, die er am Montag an Bord des Tenders «Rhein» vor den Kreidefelsen der Insel Rügen hielt. Das Manuskript der Rede lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag vor. Die Deutsche Marine habe deswegen angeboten, in Rostock ein regionales Marine-Hauptquartier für die Ostsee einzurichten, sagte Kaack.