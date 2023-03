Mehrere Kinder bei Unfall von Schulbus leicht verletzt

Neustadt an der Weinstraße: Atemwegsreizungen nach Versprühen von Reizstoff in Imbiss

Beim Versprühen eines Reizstoffs in einem Schnellimbiss in Neustadt an der Weinstraße sind der Polizei zufolge neun Menschen leicht verletzt worden. Die Personen hätten Atemwegsreizungen erlitten, teilte am Samstag die Polizeiinspektion in der pfälzischen Stadt mit. Der Reizstoff sei von zunächst Unbekannten am Freitagabend in dem Lokal versprüht worden. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.