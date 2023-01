Angeblicher Einbruchsversuch entpuppt sich als Videodreh

Ein angeblicher Einbruchversuch in ein Seniorenheim im pfälzischen Trippstadt hat sich als Dreh für ein Musikvideo entpuppt. Ein Zeuge bemerkte am Sonntag drei Männer und eine Frau an einer Hintertür, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann schnappte einen Satz auf, demzufolge es das Quartett woanders versuchen wollte. Weil die Gruppe eine Eisenstange als Requisit bei sich trug, befürchtete der Zeuge einen Einbruchversuch und alarmierte die Polizei. Beamte befragten die 23 bis 30 Jahre alten angeblichen Verdächtigen, denen der Drehort laut Polizei vermutlich doch nicht passte, «weshalb man es «woanders versuchen» wollte». Hinweise auf ein strafbares Verhalten gab es nicht.

