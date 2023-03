Revision gegen Urteil nach tödlichem Raser-Unfall eingelegt

Urteil: Lebensgefährliche Messerstiche: Knapp neun Jahre Haft

Knapp neun Jahre nach lebensgefährlichen Messerstichen auf zwei Kontrahenten in Kappeln ist ein 36-Jähriger am Landgericht Flensburg zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Die Richter sprachen ihn der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Sechs Monate gelten bereits als vollstreckt, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch mitteilte. Der Verurteilte aus dem Hamburger Umland muss zudem an die Geschädigten Schmerzensgeld in Höhe von 13.000 beziehungsweise 12.000 Euro zahlen. Zuvor hatte shz.de berichtet.