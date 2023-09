Mann nach Stein-Attacken zu mehreren Jahren Haft verurteilt

Asylbewerber erstochen - schuldfähig oder nicht?

In einem Revisionsprozess prüft das Landgericht Halle die Schuldfähigkeit eines Mannes, der in einem Asylbewerberheim in Eisleben einen Mitbewohner erstochen hat. Der 27 Jahre alte Angeklagte aus dem Iran berichtete am Donnerstag zum Prozessauftakt von seiner schweren Drogenabhängigkeit, täglich habe er in Eisleben 70 bis 100 Euro etwa für Crystal, Marihuana und Heroin ausgegeben. An die Tat erinnere er sich nicht.