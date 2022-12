Minister: Medizinische Versorgung an Weihnachten gesichert

Urteil: Gericht: Einreiseverbot für Franzosen wegen Corona rechtens

Das Verbot der Einreise für einen Franzosen im von der Corona-Pandemie geprägten Frühjahr 2020 war rechtens. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in einem am Freitag veröffentlichten Urteil (Az.: 7 A 10719/21.OVG). Der Mann wollte nach Angaben des Gerichts am 2. Mai 2020 nach Deutschland, um in einem Supermarkt einzukaufen, doch an der Grenze verweigerte ihm ein Beamter der Bundespolizeidirektion Koblenz die Einreise mündlich. Dagegen klagte der Mann, scheiterte zunächst vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht und nun auch in zweiter Instanz vor dem OVG.