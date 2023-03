Saarland startet breite Kampagne gegen Telefonbetrüger

Festnahme: Bande erbeutet rund 500.000 Euro mit Schockanrufen

Rund 500.000 Euro hat eine internationale Bande mit Schockanrufen in Baden-Württemberg, Bayern und im Saarland erbeutet. Eine «Abholerin» der Bande wurde im Dezember 2022 in Niedersachsen festgenommen, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Donnerstag mitteilte. Die 23 Jahre alte Frau wird beschuldigt, an sechs Schockanrufen im Oktober des vergangenen Jahres beteiligt gewesen zu sein. Sie sitzt nach Polizeiangaben im Gefängnis. «Die Abholer sind das kleinste Glied in der Kette», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Ermittlungen dauerten noch an.