Rehlinger sieht Bewegung in Debatte um Schuldenbremse

DGB-Briefe an Woidke und Wegener: Reform der Schuldenbremse

Mehrere Gewerkschaften haben sich angesichts des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts in offenen Briefen an Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) gewandt. «Helfen Sie mit, die Blockaden zu lösen», hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Berlin und Brandenburg. Eine Reform der Schuldenbremse sei notwendig.