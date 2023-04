Justizministerium bietet Einrichtungen alte Server an

Featured: Vodafone GigaTV Cable und GigaTV Net: Alle Infos zu unserem Entertainment-Angebot

Du überlegst, Vodafone GigaTV zu abonnieren, möchtest Dich aber erst umfassend informieren? Dann lies hier weiter: In unserem Artikel erläutern wir, was Du über die Streamingbox(en) wissen musst. Du erfährst, was GigaTV Cable von GigaTV Net unterscheidet – und in welchem Angebot der Apple TV 4K enthalten ist. Außerdem erklären wir Dir, welche Sender Du mit GigaTV empfangen kannst, was die Boxen jeweils kosten und welche weiteren Features sie bieten.