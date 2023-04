DGB verliert 2022 einige Mitglieder

Wohnen: DGB: Mieten in Thüringer Städten stark gestiegen

Die Mieten in den größten Thüringer Städten sind nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in den vergangenen sechs Jahren um etwa ein Fünftel gestiegen. Der DGB Hessen-Thüringen schloss sich am Freitag der Forderung nach einem sechsjährigen Mietenstopp an. Sie soll auch bei einem bundesweiten Aktionstag an diesem Samstag erhoben werden. Dabei gehe es auch um die soziale Abfederung der Folgen der Energiekrise und der Inflation.